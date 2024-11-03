Атлетико Мадрид без особых усилий обыграл Лас-Пальмас
3 ноября в испанской Ла лиге проходит 12-й тур
В 12-м туре испанской Ла Лиги встречались «Атлетико Мадрид» и «Лас-Пальмас».
Хозяева поля с первых минут захватили полную инициативу в игре, но казалось, что подопечные Диего Симеоне играли не в полную силу.
Для главного тренера «Атлетико» этот матч был особенным, ведь на 37-й минуте свой дебютный гол за команду забил Джулиано Симеоне, который является сыном Диего.
Во втором тайме Александер Серлот удвоил преимущество «Атлетико», и этот счет сохранился до конца матча.
Возможно, не слишком активной игрой против аутсайдера Диего Симеоне решил поберечь силы на матч Лиги чемпионов, где «Атлетико» встретится с «ПСЖ».
Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября.
Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас – 2:0
Голы: Симеоне, 37, Серлот, 84.
Фотоотчет матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й
Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ