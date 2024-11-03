Атлетико Мадрид без особых усилий обыграл Лас-Пальмас

В 12-м туре испанской Ла Лиги встречались «Атлетико Мадрид» и «Лас-Пальмас».

Хозяева поля с первых минут захватили полную инициативу в игре, но казалось, что подопечные Диего Симеоне играли не в полную силу.

Для главного тренера «Атлетико» этот матч был особенным, ведь на 37-й минуте свой дебютный гол за команду забил Джулиано Симеоне, который является сыном Диего.

Во втором тайме Александер Серлот удвоил преимущество «Атлетико», и этот счет сохранился до конца матча.

Возможно, не слишком активной игрой против аутсайдера Диего Симеоне решил поберечь силы на матч Лиги чемпионов, где «Атлетико» встретится с «ПСЖ».

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября.

Атлетико Мадрид – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Симеоне, 37, Серлот, 84.

Фотоотчет матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine