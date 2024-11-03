Англия03 ноября 2024, 17:36 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:40
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Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч МЮ – Челси
Матч 10-го тура АПЛ состоится 3 ноября
03 ноября 2024, 17:36 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:40
2365
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3 ноября состоится матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Коучи обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч против «Красных дьяволов» на скамейке запасных.
Начало игры запланировано на 18:30 по киевскому времени.
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Комментарии 1
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Топчєк должен вихадіть толька в атвєтствєних і самих сложних матчах, чтоби паказать всєм свойо мастєрство. А єслі ета нє дєлать в матчах в кубкє с камандамі с трєтєй лігі і лучшєм євракубкє - то кагда? А в прєм'єр лігє пусть лАшкі всякіє іграют.
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