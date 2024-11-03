Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч МЮ – Челси

3 ноября состоится матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Коучи обеих команд определились со стартовыми составами на игру. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч против «Красных дьяволов» на скамейке запасных.

Начало игры запланировано на 18:30 по киевскому времени.