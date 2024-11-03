Трубин VS Лунин. Паламарчук назвал лучшего голкипера сборной Украины
Алексей Паламарчук сравнил голкиперов «Бенфики» и «Реала»
Украинский голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук сравнил вратарские способности Анатолия Трубина и Андрея Лунина. Алексей заявил, что это два разных голкипера.
«Кто лучше себя проявляет в сборной? Трубин именно в сборной увереннее играет, более спокойный. Отличается хладнокровием, у него идет. Как по мне – два равноценных вратаря.
Лунин в Реале хорошо играет и ногами, и на выходах и на линии. А у сборной немного то там, то там не хватило. А вообще – два очень хороших вратаря. И могут стать еще лучше», – сказал Паламарчук.
Ранее Алексей Паламарчук рассказал секрет отражения пенальти в украинской Премьер-лиге.
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