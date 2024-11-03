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  4. Трубин VS Лунин. Паламарчук назвал лучшего голкипера сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
03 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:42
660
2

Трубин VS Лунин. Паламарчук назвал лучшего голкипера сборной Украины

Алексей Паламарчук сравнил голкиперов «Бенфики» и «Реала»

03 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:42
660
2
Трубин VS Лунин. Паламарчук назвал лучшего голкипера сборной Украины
УАФ Трубин и Лунин

Украинский голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук сравнил вратарские способности Анатолия Трубина и Андрея Лунина. Алексей заявил, что это два разных голкипера.

«Кто лучше себя проявляет в сборной? Трубин именно в сборной увереннее играет, более спокойный. Отличается хладнокровием, у него идет. Как по мне – два равноценных вратаря.

Лунин в Реале хорошо играет и ногами, и на выходах и на линии. А у сборной немного то там, то там не хватило. А вообще – два очень хороших вратаря. И могут стать еще лучше», – сказал Паламарчук.

Ранее Алексей Паламарчук рассказал секрет отражения пенальти в украинской Премьер-лиге.

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Алексей Паламарчук Андрей Лунин Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Бенфика Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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saltim
Трубин рекордсмен по пропущенным между ног. Оба очень средние вратари
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-2
contr
Два розпіарених гівна ☝️
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-6
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