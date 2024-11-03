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  4. Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?
Испания
03 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:47
3281
4

Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?

Килиан мало отрабатывает в обороне

03 ноября 2024, 15:44 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:47
3281
4
Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Некоторые игроки мадридского «Реала» недовольны действиями Килиана Мбаппе на футбольном поле. Из-за этого возникает напряженная ситуация в раздевалке «сливочных».

Как пишет издание Relevo, это связано с тем, что француз недостаточно отрабатывает в обороне. Игроки обращали внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.

Поэтому в обороне должны больше отрабатывать другие игроки. Главной жертвой стал Джуд Беллингем. Англичанин теперь бегает гораздо больше, чем раньше. В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным и понял, что отрабатывать в обороне тоже важно. Тренерский штаб тоже видит проблему. И уже думает о вариантах ее решения.

Ранее сообщалось, что в Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не самая большая.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Relevo
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Комментарии 4
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Saar
Це тільки початок. Він такий гравець і по іншому не може. Тому такий клімат тільки буде посилюватись.
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+5
Перець
Нах вони його брали , команда останнім часом перестала зовсім грати 
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+4
Nina Sova
Зато футболки продаются)
Ответить
+3
didora
А вони ще хочуть Холанда купити! Тоді буде повний піпець. Будуть грати як бразильці у 50-х 4-2-4. Всі у нападі, а в обороні головне вибити.
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+2
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