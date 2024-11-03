Игроки Реала раздражены поведением Мбаппе. Что не нравится?

Некоторые игроки мадридского «Реала» недовольны действиями Килиана Мбаппе на футбольном поле. Из-за этого возникает напряженная ситуация в раздевалке «сливочных».

Как пишет издание Relevo, это связано с тем, что француз недостаточно отрабатывает в обороне. Игроки обращали внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.

Поэтому в обороне должны больше отрабатывать другие игроки. Главной жертвой стал Джуд Беллингем. Англичанин теперь бегает гораздо больше, чем раньше. В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным и понял, что отрабатывать в обороне тоже важно. Тренерский штаб тоже видит проблему. И уже думает о вариантах ее решения.

Ранее сообщалось, что в Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не самая большая.