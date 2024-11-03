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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 14:42 | Обновлено 03 ноября 2024, 14:48
625
1

Игра за высокие места. Стали известны составы на матч Александрия – Полесье

Матч 12-го туру відбудеться чемпіонату України 3 листопада о 15:30

03 ноября 2024, 14:42 | Обновлено 03 ноября 2024, 14:48
625
1
Игра за высокие места. Стали известны составы на матч Александрия – Полесье
УПЛ

В воскресенье, 3 ноября, «Александрия» и «Полесье» (Житомир) встретятся в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Игра состоится на местном стадионе в Александрии. Начало матча в 15:30 по киевскому времени.

Противостояние этих клубов можно назвать матчем тура, ведь речь идет не только о борьбе за еврокубки, но и за призовые места.

Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Джевани, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра.

Полесье: Кудрик, Виалле, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Александрия Полесье Житомир Александрия - Полесье
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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