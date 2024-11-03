Игра за высокие места. Стали известны составы на матч Александрия – Полесье

В воскресенье, 3 ноября, «Александрия» и «Полесье» (Житомир) встретятся в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Игра состоится на местном стадионе в Александрии. Начало матча в 15:30 по киевскому времени.

Противостояние этих клубов можно назвать матчем тура, ведь речь идет не только о борьбе за еврокубки, но и за призовые места.

Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мишнев, Джевани, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра.

Полесье: Кудрик, Виалле, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Крушинский, Леднев, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао.