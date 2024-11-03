«Интуиция». Голкипер Ингульца раскрыл секрет отражения пенальти в УПЛ

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук поделился секретом отражения пенальти. Вратарь отразил три подряд удара с 11-метровой отметки в матчах УПЛ.

«Не знаю, это интуиция, скорее всего. Сначала смотрю на мяч, потом на разбег бьющего. Если в последний момент он притормаживает, делает мини-остановку, может изменить направление удара. Те, кто делает остановку, перед ударом где-то и сами себя слишком раскачивают. Их может сбивать, если вратарь не реагирует до последнего. Но интуицию все равно считаю важнейшим фактором»

В нынешнем сезоне Паламарчук отразил три пенальти в 3 последних матчах «Ингульца». Алексей парировал удары Невеса («Карпаты»), Ноникашвили (ЛНЗ) и Филиппова («Александрия»).

Ранее украинский тренер Руслан Костышин заявил, что Алексей Паламарчук заслуживает вызова в сборную Украины