«Кто попадется...». Бессмертный – о соперниках Виктории в Кубке Украины
Тренер не верит в триумф своей команды
Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный рассказал, с кем бы хотел сыграть в 1/4 финала Кубка Украины. Специалист заявил, что на этой стадии уже нет слабых команд.
– В прошлом году в четвертьфинале Кубка Украины «Виктории» попал «Шахтер». С кем сейчас хотели сыграть? Может, с «Динамо»?
– Осталось восемь команд – и все они сильны. Я так скажу, что мы не в той позиции, чтобы выбирать. Кто попадется, тот и попадается. Жребий есть жребий.
Кроме "Виктории", в 1/4 финала Кубка Украины сыграют: «Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Рух», «Буковина», «Полесье» и «Верес».
Ранее Бессмертный раскрыл секрет безумной победы над ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины.
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