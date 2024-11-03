«Кто попадется...». Бессмертный – о соперниках Виктории в Кубке Украины

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный рассказал, с кем бы хотел сыграть в 1/4 финала Кубка Украины. Специалист заявил, что на этой стадии уже нет слабых команд.

– В прошлом году в четвертьфинале Кубка Украины «Виктории» попал «Шахтер». С кем сейчас хотели сыграть? Может, с «Динамо»?

– Осталось восемь команд – и все они сильны. Я так скажу, что мы не в той позиции, чтобы выбирать. Кто попадется, тот и попадается. Жребий есть жребий.

Кроме "Виктории", в 1/4 финала Кубка Украины сыграют: «Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Рух», «Буковина», «Полесье» и «Верес».

Ранее Бессмертный раскрыл секрет безумной победы над ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины.