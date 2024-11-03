Экс-игрок УПЛ оказался в россии. Он жил в Украине до февраля 2024 года

Бывший полузащитник ровенского «Вереса» и закарпатского «Миная» Михаил Гечев провел матч и отметился голом за команду Rocket Team в 1/8 финала Кубка российской медиа-лиги. Об этом сообщает издание Moldfootball.

Интересно, что, по информации источника, 26-летний футболист до сих пор имеет действующий контракт с тираспольским «Шерифом».

За свою карьеру в Украинской Премьер-лиге экс-игрок сборной Молдовы Михаил Гэчев провел 40 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Он покинул Украину зимой 2024 года, когда на правах свободного агента перешел из «Миная» в «Шериф».