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  4. Экс-игрок УПЛ оказался в россии. Он жил в Украине до февраля 2024 года
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 14:25 |
2889
2

Экс-игрок УПЛ оказался в россии. Он жил в Украине до февраля 2024 года

Михаил Гечев пробил дно

03 ноября 2024, 14:25 |
2889
2
Экс-игрок УПЛ оказался в россии. Он жил в Украине до февраля 2024 года
НК Верес. Михаил Гечев

Бывший полузащитник ровенского «Вереса» и закарпатского «Миная» Михаил Гечев провел матч и отметился голом за команду Rocket Team в 1/8 финала Кубка российской медиа-лиги. Об этом сообщает издание Moldfootball.

Интересно, что, по информации источника, 26-летний футболист до сих пор имеет действующий контракт с тираспольским «Шерифом».

За свою карьеру в Украинской Премьер-лиге экс-игрок сборной Молдовы Михаил Гэчев провел 40 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Он покинул Украину зимой 2024 года, когда на правах свободного агента перешел из «Миная» в «Шериф».

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Михаил Гечев Минай Верес Ровно Шериф Тирасполь российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Moldfootball.com
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Комментарии 2
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Oleksandr Melnychuk
Громадянин іншої держави, які притензії? Ви подивіться яка кількість легіонерів у них у всіх видах спорту. Охрінієте!!! Футбол, баскетбол, волейбол, хокей, в кожній команді легіонери і не найгіршої якості.
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+6
taras_sidyi
Може це Дмитро Вербицький пробив дно, а не уродженець і громадянин Молдови Михайло Гечев ?
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+1
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