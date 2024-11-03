Украина. Премьер лига03 ноября 2024, 13:14 |
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Начало матча Ворскла – Колос перенесено из-за воздушной тревоги
Поединок 12-го тура УПЛ должен был начаться в 13:00 по киевскому времени.
03 ноября 2024, 13:14 |
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В воскресенье, 3 ноября 2024 года, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и ковалевским «Колосом».
Стартовый свисток поединка должен был прозвучать в 13:00 по киевскому времени, но вмешалась воздушная тревога. Из-за нее начало игры отложено на неопределенное время.
Перед матчем «Ворскла» и «Колос» с 10 и 9 очками соответственно занимают 12-е и 13-е места в турнирной таблице чемпионата Украины.
Ранее стали известны стартовые составы «Ворсклы» и «Колоса» на матч.
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