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  4. Начало матча Ворскла – Колос перенесено из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 13:14 |
216
0

Начало матча Ворскла – Колос перенесено из-за воздушной тревоги

Поединок 12-го тура УПЛ должен был начаться в 13:00 по киевскому времени.

03 ноября 2024, 13:14 |
216
0
Начало матча Ворскла – Колос перенесено из-за воздушной тревоги
UA-Football

В воскресенье, 3 ноября 2024 года, состоялся матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между полтавской «Ворсклой» и ковалевским «Колосом».

Стартовый свисток поединка должен был прозвучать в 13:00 по киевскому времени, но вмешалась воздушная тревога. Из-за нее начало игры отложено на неопределенное время.

Перед матчем «Ворскла» и «Колос» с 10 и 9 очками соответственно занимают 12-е и 13-е места в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее стали известны стартовые составы «Ворсклы» и «Колоса» на матч.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос воздушная тревога перенос матчей
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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