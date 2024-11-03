Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маттео АМОРОЗО: «Я не так много знаю о Рухе»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 13:40
265
0

Маттео АМОРОЗО: «Я не так много знаю о Рухе»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Рухом»

03 ноября 2024, 13:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 13:40
265
0
Маттео АМОРОЗО: «Я не так много знаю о Рухе»
ФК Кривбасс. Маттео Аморозо

Полузащитник «Кривбасса» Маттео Аморозо поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– В последних пяти матчах ты регулярно получаешь игровую практику. В связи с этим, чувствуешь ли ты себя увереннее, когда выходишь на поле?

– Действительно, в последних пяти матчах я имел возможность играть, поэтому чувствую себя намного лучше и увереннее на поле. Хочется получать еще больше игровой практики и помогать своей команде побеждать.

– В прошлом кубковом матче с «Полесьем» ты мог стать героем игры, но попал в стойку. Как прокомментируешь этот момент?

– К сожалению, я не смог тогда забить гол, однако очень стремился реализовать момент. Сейчас я буду более упорно тренироваться и работать, чтобы быть сильнее и забивать важные для «Кривбасса» голы.

– Ты попал в топ-6 игроков команды по итогам октября. Говорит ли это о твоем прогрессе и что думаешь по этому поводу?

– Я видел эту замечательную новость. И очень благодарен быть среди этих игроков. Считаю, каждый достоин быть в этом списке. Что касается меня, то я буду продолжать идти к своим целям и развиваться.

– Впереди – игра с Рухом. Что знаешь об этом сопернике?

– Я не так много знаю о «Рухе». Конечно, слежу на какой позиции находится каждый следующий соперник «Кривбасса» в таблице. Мы активно тренируемся, чтобы победить в этот понедельник, но настраиваемся на сложную игру.

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 4 ноября в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Первая лига. 15-й тур, 3 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Тяжелые времена...». Когда Ярославский перестал финансировать Металлист?
Начало матча Ворскла – Колос перенесено из-за воздушной тревоги
Маттео Аморозо чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03 ноября 2024, 09:01 0
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
Футбол | 03 ноября 2024, 09:42 10
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера

Анатолий Трубин получил порцию критики от фанатов

Барселона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.11.2024, 13:21
Барселона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 03.11.2024, 08:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Футбол | 02.11.2024, 19:18
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06 1
Бокс
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 18
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 16
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 66
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 19
Теннис
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем