Маттео АМОРОЗО: «Я не так много знаю о Рухе»

Полузащитник «Кривбасса» Маттео Аморозо поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– В последних пяти матчах ты регулярно получаешь игровую практику. В связи с этим, чувствуешь ли ты себя увереннее, когда выходишь на поле?

– Действительно, в последних пяти матчах я имел возможность играть, поэтому чувствую себя намного лучше и увереннее на поле. Хочется получать еще больше игровой практики и помогать своей команде побеждать.

– В прошлом кубковом матче с «Полесьем» ты мог стать героем игры, но попал в стойку. Как прокомментируешь этот момент?

– К сожалению, я не смог тогда забить гол, однако очень стремился реализовать момент. Сейчас я буду более упорно тренироваться и работать, чтобы быть сильнее и забивать важные для «Кривбасса» голы.

– Ты попал в топ-6 игроков команды по итогам октября. Говорит ли это о твоем прогрессе и что думаешь по этому поводу?

– Я видел эту замечательную новость. И очень благодарен быть среди этих игроков. Считаю, каждый достоин быть в этом списке. Что касается меня, то я буду продолжать идти к своим целям и развиваться.

– Впереди – игра с Рухом. Что знаешь об этом сопернике?

– Я не так много знаю о «Рухе». Конечно, слежу на какой позиции находится каждый следующий соперник «Кривбасса» в таблице. Мы активно тренируемся, чтобы победить в этот понедельник, но настраиваемся на сложную игру.

Матч «Кривбасс» – «Рух» состоится 4 ноября в 15:30 по киевскому времени.