Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри

Мадридский «Реал» серьезно интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что и сам Холанд имеет желание начать следующий сезон в составе «сливочных».

В нынешней кампании Эрлинг Холанд провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока как раз в 200 миллионов евро.