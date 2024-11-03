Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Эрлинг Холанд может уйти из «Манчестер Сити»
Мадридский «Реал» серьезно интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что и сам Холанд имеет желание начать следующий сезон в составе «сливочных».
В нынешней кампании Эрлинг Холанд провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока как раз в 200 миллионов евро.
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