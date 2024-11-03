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Испания
03 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:12
2348
3

Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри

Эрлинг Холанд может уйти из «Манчестер Сити»

03 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:12
2348
3
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Мадридский «Реал» серьезно интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что и сам Холанд имеет желание начать следующий сезон в составе «сливочных».

В нынешней кампании Эрлинг Холанд провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока как раз в 200 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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Saar
Що робити їм там всім, майже на одній позиції: Вінісіус, Беллінгем, Мбапе, Холланд?! Реал наступає знову на "граблі", як колись куча зірок нападу одночасно в команді: Фігу, Рауль, Зідан, Роналдо, Бекхем  - і жодного трофея ЛЧ !!!
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+1
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Gargantua81
ну если Винисиус уйдет в ПСЖ а Мбаппе сядет в каталажку, то почему бы и нет?
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0
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