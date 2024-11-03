Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» предложили «сливочным» 150 миллионов евро за трансфер 23-летнего футболиста.

Отмечается, что переговоры по переходу игрока будут тяжелыми, ведь королевский клуб не хочет продавать свою звезду.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее была названа зарплата Родриго и других звезд чемпионата Испании.