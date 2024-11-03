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  4. Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус
Англия
03 ноября 2024, 09:19 |
761
1

Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус

Родриго может покинуть королевский клуб

03 ноября 2024, 09:19 |
761
1
Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» предложили «сливочным» 150 миллионов евро за трансфер 23-летнего футболиста.

Отмечается, что переговоры по переходу игрока будут тяжелыми, ведь королевский клуб не хочет продавать свою звезду.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Ранее была названа зарплата Родриго и других звезд чемпионата Испании.

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Родриго Гоес Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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DaVinci
З усієї когорти "зірок" Реала лише з Родріго немає ніяких скандалів. Він грає класно і веде себе класно 
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