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  4. Арсенал интересуется нападающим за 80 миллионов евро. Он играет не в Европе
Англия
03 ноября 2024, 10:20 |
608
1

Арсенал интересуется нападающим за 80 миллионов евро. Он играет не в Европе

Луиги может покинуть «Палмейрас»

03 ноября 2024, 10:20 |
608
1
Арсенал интересуется нападающим за 80 миллионов евро. Он играет не в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиги

Лондонский «Арсенал» интересуется молодым нападающим «Палмейраса» Луиги, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, бразильский клуб пока готов отпустить 18-летнего футболиста только за сумму отступных - 80 миллионов евро.

Отмечается, что для «канониров» этот ценник является проблемой, но они верят, что смогут договориться о более дешевом трансфере.

Луиги за карьеры провел 3 матча на взрослом уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Лероем Сане.

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Палмейрас Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Serhii P.
Чувак 3 матчі провів на дорослому рівні, і вони за нього хочуть 80 лямів? Певно, добре головою у сосну вдарились. 
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