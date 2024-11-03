Арсенал интересуется нападающим за 80 миллионов евро. Он играет не в Европе
Луиги может покинуть «Палмейрас»
Лондонский «Арсенал» интересуется молодым нападающим «Палмейраса» Луиги, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, бразильский клуб пока готов отпустить 18-летнего футболиста только за сумму отступных - 80 миллионов евро.
Отмечается, что для «канониров» этот ценник является проблемой, но они верят, что смогут договориться о более дешевом трансфере.
Луиги за карьеры провел 3 матча на взрослом уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется Лероем Сане.
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