Александр Зверев – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Париже
3 октября состоится финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В решающей встрече сойдутся Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Уго Умбер (Франция, ATP 18). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперников. Счет в очных противостояниях 1:1.
Зверев в 12-й раз сыграет в финале Мастерса. Умбер впервые проведет решающий поединок на тысячниках.
Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...
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