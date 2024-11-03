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  4. Александр Зверев – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
03 ноября 2024, 06:29 |
36
0

Александр Зверев – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Париже

03 ноября 2024, 06:29 |
36
0
Александр Зверев – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Александр Зверев и Уго Умбер

3 октября состоится финальный матч на турнире АТР 1000 в Париже, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В решающей встрече сойдутся Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Уго Умбер (Франция, ATP 18). Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперников. Счет в очных противостояниях 1:1.

Зверев в 12-й раз сыграет в финале Мастерса. Умбер впервые проведет решающий поединок на тысячниках.

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

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Александр Зверев Уго Умбер смотреть онлайн ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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