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03 ноября 2024, 06:12 |
568
0

Коко ГОФФ: «Выборы в США? Это решающий момент. Я проголосовала»

Президентские выборы в США запланированы на вторник, 5 ноября

03 ноября 2024, 06:12 |
568
0
Коко ГОФФ: «Выборы в США? Это решающий момент. Я проголосовала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира и лучшая теннисистка США Коко Гофф накануне старта на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде прокомментировала предстоящие президентские выборы в своей стране:

«Безусловно, мысли об этих выборах есть в моей голове. Я проголосовала. Также в соцсетях я делала публикации, пытаясь поощрить людей проголосовать. Безусловно, я об этом думаю. По моему мнению, сейчас тяжелое время для нашей страны, это решающий момент. Все, что я могу сделать, это поощрить людей, особенно молодежь, голосовать и использовать свой голос.

Я думаю, что есть много людей, особенно среди моего поколения, которые не видят силы голосования. Что касается меня, то я вижу. Я могу только надеяться, что мой маленький месседж на кого-то повлияет. Очевидно, что есть гораздо более известные знаменитости, которые выполняют основную работу [по агитации проголосовать].

Думаю, что 5 ноября [день выборов], а здесь это будет 6 ноября, будет очень тревожным днем. На самом деле, многое происходит, но я не думаю, что это повлияет на меня во время игры. Я уже привыкла к таким трудностям, когда я не играю, и мне на них плевать, честно говоря».

Выборы в США запланированы на вторник, 5 ноября. Президентом станет либо Камала Харрис, либо Дональд Трамп.

Гофф 3 ноября проведет первый матч на WTA Finals против своей соотечественницы Джессики Пегулы. Финальный матч на Итоговом состоится 9 ноября.

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Коко Гофф Итоговый турнир WTA выборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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