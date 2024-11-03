Дабровски / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024
3 ноября продолжатся матчи 1-го тура парного разряда на групповом этапе на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В 1-м туре Белой группы сойдутся тандемы Габриэла Дабровси (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.
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Поединок пройдет 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
В Белой группе также выступают тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини и Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
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