Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дабровски / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
03 ноября 2024, 05:43 |
31
0

Дабровски / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024

03 ноября 2024, 05:43 |
31
0
Дабровски / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрин Рутлифф и Габриэла Дабровски

3 ноября продолжатся матчи 1-го тура парного разряда на групповом этапе на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре Белой группы сойдутся тандемы Габриэла Дабровси (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В Белой группе также выступают тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини и Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Стало известно, когда Киченок проведет второй матч на Итоговом турнире WTA
Свитолина высказалась о решении проводить WTA Finals в Саудовской Аравии
Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова Эрин Рутлифф Габриэла Дабровски Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец Сергей Сидей в сложном бою одержал первую победу в UFC
MMA | 03 ноября 2024, 00:55 1
Украинец Сергей Сидей в сложном бою одержал первую победу в UFC
Украинец Сергей Сидей в сложном бою одержал первую победу в UFC

В ночь с 2 на 3 ноября в Неваде проходит шоу UFC Fight Night 246

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, чтобы было с Усиком в 90-х?»
Бокс | 02 ноября 2024, 23:40 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, чтобы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, чтобы было с Усиком в 90-х?»

Легендарный британец сравнил Александра с Эвандером Холифилдом

Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
Теннис | 02.11.2024, 22:50
Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
Киченок и Остапенко на Итоговом упустили победу над чемпионками Уимблдона
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
Футбол | 02.11.2024, 22:56
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 02.11.2024, 21:01
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 7
Футбол
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем