ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас живет легенда Челси
Майкл Эссьен вскоре снова сможет напомнить о себе
Экс-полузащитник «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен может совсем скоро вернуться в топ-футбол, только уже в новой роли.
41-летний экс-футболист теперь квалифицированный тренер УЕФА.
«Датский клуб «Нордшелланд» также был частью его тренерского пути», – сообщает Eurofoot.
Заглянув на Instagram-страницу легенды «Челси» можно увидеть чем сейчас живёт Майкл.
Эссьен увлекается прогнозами на футбольные матчи, – например, он ставил, что «Реал» обыграет «Барселону» со счётом 3:1.
Здесь мы также увидим, что Майкл проходил тренерскую стажировку в «Нордшелланде». Также Эссьен продолжает активно играть в футбол, выступая в выставочных и благотворительных матчах. Не забывает зарабатывать деньги на рекламных постах, и занимается благотворительностью.
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