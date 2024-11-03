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03 ноября 2024, 03:02 |
129
0

ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас живет легенда Челси

Майкл Эссьен вскоре снова сможет напомнить о себе

03 ноября 2024, 03:02 |
129
0
ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас живет легенда Челси
Instagram. Майкл Эссьен

Экс-полузащитник «Челси» и «Реала» Майкл Эссьен может совсем скоро вернуться в топ-футбол, только уже в новой роли.

41-летний экс-футболист теперь квалифицированный тренер УЕФА.

«Датский клуб «Нордшелланд» также был частью его тренерского пути», – сообщает Eurofoot.

Заглянув на Instagram-страницу легенды «Челси» можно увидеть чем сейчас живёт Майкл.

Эссьен увлекается прогнозами на футбольные матчи, – например, он ставил, что «Реал» обыграет «Барселону» со счётом 3:1.

Здесь мы также увидим, что Майкл проходил тренерскую стажировку в «Нордшелланде». Также Эссьен продолжает активно играть в футбол, выступая в выставочных и благотворительных матчах. Не забывает зарабатывать деньги на рекламных постах, и занимается благотворительностью.

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Майкл Эссьен фото lifestyle Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Реал Мадрид
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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