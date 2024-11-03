ВИДЕО. Ванда Нара изменяет Мауро Икарди. Теперь все серьезно
Жена аргентинского нападающего проводит время с известным репером
Ванда Нара поставила точку в отношениях с нападающим «Галатасарая» Мауро Икарди.
Пара известна частыми ссорами и расставаниями, и поэтому когда в очередной раз было заявлено, что они расстаются, никто не воспринял эти слова всерьез.
Жена аргентинского нападающего, которая в то же время является его агентом, не скрывает, что проводит время с репером L-GANTE.
В сети набирает популярность видео, на котором Ванда целует исполнителя. Это случилось во время Хеллоуин-вечеринки.
Wanda Nara'nın L-Gante ile Halloween partisinde görülmesinin ardından Icardi, Wanda'yı takipten çıkardı. pic.twitter.com/sIhkOUyZAp— Le Marca Sports (@lemarcasports) November 2, 2024
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