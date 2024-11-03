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03 ноября 2024, 02:06 | Обновлено 03 ноября 2024, 02:14
429
1

ВИДЕО. Ванда Нара изменяет Мауро Икарди. Теперь все серьезно

Жена аргентинского нападающего проводит время с известным репером

03 ноября 2024, 02:06 | Обновлено 03 ноября 2024, 02:14
429
1
ВИДЕО. Ванда Нара изменяет Мауро Икарди. Теперь все серьезно
Getty Images/Global Images Ukraine. Ванда Нара

Ванда Нара поставила точку в отношениях с нападающим «Галатасарая» Мауро Икарди.

Пара известна частыми ссорами и расставаниями, и поэтому когда в очередной раз было заявлено, что они расстаются, никто не воспринял эти слова всерьез.

Жена аргентинского нападающего, которая в то же время является его агентом, не скрывает, что проводит время с репером L-GANTE.

В сети набирает популярность видео, на котором Ванда целует исполнителя. Это случилось во время Хеллоуин-вечеринки.

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Ванда Нара Мауро Икарди видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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IronValdemar
Житття мразєй....гидота.
Я би при своєму клубі проводив би юним фтуболістам уроки, як достойно
жити своє життя. І одне з самих головних правил - не звязуватись з
мразями.
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