ВИДЕО. Ванда Нара изменяет Мауро Икарди. Теперь все серьезно

Ванда Нара поставила точку в отношениях с нападающим «Галатасарая» Мауро Икарди.

Пара известна частыми ссорами и расставаниями, и поэтому когда в очередной раз было заявлено, что они расстаются, никто не воспринял эти слова всерьез.

Жена аргентинского нападающего, которая в то же время является его агентом, не скрывает, что проводит время с репером L-GANTE.

В сети набирает популярность видео, на котором Ванда целует исполнителя. Это случилось во время Хеллоуин-вечеринки.