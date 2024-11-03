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03 ноября 2024, 01:46 |
135
0

ВИДЕО. Стадион взревел. Вот как Роналду отреагировал на кричалку «Месси!»

Криштиану Роналду удивил всех своей реакцией...

03 ноября 2024, 01:46 |
135
0
ВИДЕО. Стадион взревел. Вот как Роналду отреагировал на кричалку «Месси!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не повелся на провокацию фанов «Аль-Хиляля» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Фанаты гостевой команды, проигрывая 1:0, начали кричать: «Месси, Месси, Месси!», – на что Роналду просто поднял палец вверх и попросив скандировать имя своего протагониста ещё громче.

Матч завершился со счётом 1:1.

Впервые португалец отреагировал на провокационную кричалку так спокойно и даже с чувством юмора, ранее Криштиану больше запомнился проявлением бурных негативных эмоций.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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