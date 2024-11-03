ВИДЕО. Стадион взревел. Вот как Роналду отреагировал на кричалку «Месси!»
Криштиану Роналду удивил всех своей реакцией...
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не повелся на провокацию фанов «Аль-Хиляля» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Фанаты гостевой команды, проигрывая 1:0, начали кричать: «Месси, Месси, Месси!», – на что Роналду просто поднял палец вверх и попросив скандировать имя своего протагониста ещё громче.
Матч завершился со счётом 1:1.
Впервые португалец отреагировал на провокационную кричалку так спокойно и даже с чувством юмора, ранее Криштиану больше запомнился проявлением бурных негативных эмоций.
ردة فعل رونالدو لحظة ترديد جمهور الهلال أسم ميسي 🥶#النصر_الهلال pic.twitter.com/SFwLsMhzeE— KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) November 1, 2024
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