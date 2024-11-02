Лидер Манчестер Сити пропустит ближайшие матчи

Гвардиола на пресс-конференции после матча с «Борнмутом» заявил, что португальский лидер обороны «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит следующие 2 матча и вернется на поле после междунардной паузы.

В текущем сезоне португалец провел 14 матчей на клубном уровне, в которых «отличился» 1 автоголом. «Сухими» ворота оставались в трех случаях.

В лазарете «горожан» находятся также Оскар Бобб, Джек Грилиш и обладатель «Золотого мяча» Родри.

На прошедшей церемонии «Золотого мяча» португалец занял 23-е место.