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  4. «Мой брат». Чемпион мира поделился фото с Довбиком
Италия
02 ноября 2024, 22:13 |
755
0

«Мой брат». Чемпион мира поделился фото с Довбиком

Матс Хуммельс – в хороших отношениях с Артемом

02 ноября 2024, 22:13 |
755
0
«Мой брат». Чемпион мира поделился фото с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Матс Хуммельс

Немецкий защитник Ромы Матс Хуммельс поделился фото со своим украинским одноклубником Артемом Довбиком.

Снимок 35-летний игрок опубликовал в Instagram. На фото, сделанном во время тренировки команды, Хуммельс предстал в хорошем настроении вместе с Артемом и французским полузащитником Ману Коне. Кадр Матс подписал словами «Мои братья».

Хуммельс перешел в Рому в начале сентября этого года на правах свободного агента. В составе римского клуба он принял участие только в одном матче.

Последним клубом Матса была дортмундская Боруссия. В 2014 году Хуммельс в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

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Матс Хуммельс Артем Довбик фото Рома Рим тренировка Серия A чемпионат Италии по футболу Ману Коне
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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