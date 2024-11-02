«Мой брат». Чемпион мира поделился фото с Довбиком

Немецкий защитник Ромы Матс Хуммельс поделился фото со своим украинским одноклубником Артемом Довбиком.

Снимок 35-летний игрок опубликовал в Instagram. На фото, сделанном во время тренировки команды, Хуммельс предстал в хорошем настроении вместе с Артемом и французским полузащитником Ману Коне. Кадр Матс подписал словами «Мои братья».

Хуммельс перешел в Рому в начале сентября этого года на правах свободного агента. В составе римского клуба он принял участие только в одном матче.

Последним клубом Матса была дортмундская Боруссия. В 2014 году Хуммельс в составе сборной Германии стал чемпионом мира.