Украинский вингер Челси Михаил Мудрик продемонстрировал свою суперскорость на тренировке команды перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед.

На видео, опубликованном лондонским клубом в YouTube, показаны эпизоды с работой игроков под наблюдением тренерского штаба.

Одно из упражнений предполагало участие двух футболистов. Они стартовали с одной позиции и пытались как можно быстрее добраться до мяча – тот, кто первым добегал до игровой сферы, исполнял роль атакующего игрока, а его оппонент – защитника.

Соперником Мудрика по этому упражнению был полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл. Михаил с легкостью дважды переиграл оппонента – он первым добежал до мяча и оба раза отправил сферу в маленькие ворота, которые пытался защищать англичанин.

Матч между Манчестером Юнайтед и Челси состоится в воскресенье 3 ноября. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Мудрик продемонстрировал суперскорость на тренировке Челси