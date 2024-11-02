Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мудрик продемонстрировал суперскорость на тренировке Челси
Англия
02 ноября 2024, 23:51 |
423
0

ВИДЕО. Мудрик продемонстрировал суперскорость на тренировке Челси

Михаил показал свою сильную сторону

02 ноября 2024, 23:51 |
423
0
ВИДЕО. Мудрик продемонстрировал суперскорость на тренировке Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик продемонстрировал свою суперскорость на тренировке команды перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед.

На видео, опубликованном лондонским клубом в YouTube, показаны эпизоды с работой игроков под наблюдением тренерского штаба.

Одно из упражнений предполагало участие двух футболистов. Они стартовали с одной позиции и пытались как можно быстрее добраться до мяча – тот, кто первым добегал до игровой сферы, исполнял роль атакующего игрока, а его оппонент – защитника.

Соперником Мудрика по этому упражнению был полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл. Михаил с легкостью дважды переиграл оппонента – он первым добежал до мяча и оба раза отправил сферу в маленькие ворота, которые пытался защищать англичанин.

Матч между Манчестером Юнайтед и Челси состоится в воскресенье 3 ноября. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Мудрик продемонстрировал суперскорость на тренировке Челси

По теме:
Лидер Манчестер Сити пропустит ближайшие матчи
ВИДЕО. Тот самый удар украинки, из-за которого она проиграла на Итоговом
«Мы должны были пострадать». Слова Ираолы после исторической победы
видео Михаил Мудрик Челси тренировка Кирнан Дьюсбери-Холл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Фанаты клуба АПЛ после сенсации посвятили песню украинской звезде
Футбол | 02 ноября 2024, 22:27 3
ВИДЕО. Фанаты клуба АПЛ после сенсации посвятили песню украинской звезде
ВИДЕО. Фанаты клуба АПЛ после сенсации посвятили песню украинской звезде

Илья Забарный помог «Бормуту» победить «Манчестер Сити»

У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Футбол | 02 ноября 2024, 19:45 9
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити

«Вишни» шокировали подопечных Жузепа Гвардиолы

Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Футбол | 02.11.2024, 03:11
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
Футбол | 02.11.2024, 07:45
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Бокс | 02.11.2024, 01:44
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 65
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
02.11.2024, 11:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем