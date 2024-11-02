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  4. Перес может задуматься. Реал рассмотрит трансфер Куртуа в один клуб
Саудовская Аравия
02 ноября 2024, 22:14 |
820
0

Перес может задуматься. Реал рассмотрит трансфер Куртуа в один клуб

Тибо может перебраться в Саудовскую Аравию

02 ноября 2024, 22:14 |
820
0
Перес может задуматься. Реал рассмотрит трансфер Куртуа в один клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

Авторитетное испанское издание Sport.es подтвердило интерес к бельгийскому голкиперу саудовского клуба «Аль-Ахли». Отмечается, что саудиты предложат Тибо безумное финансовое предложение, от которого он не откажется.

Флорентино Перес не намерен продавать Куртуа, несмотря на его постоянные травмы. Однако издание отмечает, что Перес все-таки может задуматься и рассмотрит этот трансфер, если «Реалу» предложат солидную сумму.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Sport.es
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