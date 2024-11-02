Перес может задуматься. Реал рассмотрит трансфер Куртуа в один клуб
Тибо может перебраться в Саудовскую Аравию
Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.
Авторитетное испанское издание Sport.es подтвердило интерес к бельгийскому голкиперу саудовского клуба «Аль-Ахли». Отмечается, что саудиты предложат Тибо безумное финансовое предложение, от которого он не откажется.
Флорентино Перес не намерен продавать Куртуа, несмотря на его постоянные травмы. Однако издание отмечает, что Перес все-таки может задуматься и рассмотрит этот трансфер, если «Реалу» предложат солидную сумму.
В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ
Клубу можно не выплачивать бонус