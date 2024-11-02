Динамо 4-е по поставкам молодёжи в Европу. Какое место у Шахтера?
74 воспитанника «бело-синих» в Европе. 55 воспитанников у «горняков». Лидер списка – «Аякс»
Футбольный клуб из Киева попал в топ-10 лучших в авторитетном рейтинге. Этот рейтинг демонстрирует, какие европейские клубы на данный момент выпускают из академии высококлассных игроков, которые уже сейчас могут конкурировать за место в основе в высших эшелонах футбола в Европе. По статистике футбольной обсерватории – CIES, «бело-синие» занимают 4-е место среди всех европейских клубов.
То есть, 74 представителя академии киевлян от 15-21 лет выступают на профессиональном уровне среди топ-30 европейских лиг. Рейтинг включал только тех игроков, которые провели в клубной структуре не менее 3 лет.
Ни для кого не секрет, что лидером по этому показателю стал «Аякс». Этот клуб выпустил 85 молодых игроков, которые играют в Европе. Не сильно оторвались от фаворита – «Бенфика» с 84 воспитанниками, а третью строчку занимает легендарная испанская академия «Ла Масия». 67 выпускников этой «кузницы талантов» выступают на высшем уровне в Европе. Здесь стоит вспомнить о невероятном Ямале, с космическим ценником в 150 миллионов евро, Кубарси, Гави, Ольмо и других талантах.
А где же «Шахтер»? Еще один представитель Украины занимает 12-е место, уступая таким футбольным клубам как «Партизан», «ПСЖ», «Динамо Загреб» и «Андерлехт». 55 представителей академии «горняков» играют в Европе.
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