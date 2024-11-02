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Major League Soccer
02 ноября 2024, 19:56 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:05
1449
1

«Мы просто не могли». Гвардиола – о первом поражении Ман Сити в сезоне АПЛ

Борнмут переиграл соперника

02 ноября 2024, 19:56 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:05
1449
1
«Мы просто не могли». Гвардиола – о первом поражении Ман Сити в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, потерпев первое поражение в сезоне АПЛ и прервав серию из 32 встреч в лиге без поражений.

Ситуацию оценил наставник Жузеп Гвардиола.

«Мы просто не могли поддерживать интенсивность соперника. И мы знали, что так будет. У нас есть травмы, есть проблемы в составе. Поздравляю «Борнмут» с победой. Они выигрывали борьбу, в основном были первыми на мяче и показали агрессию».

«У них было 6-7 дней подготовиться. А у нас много игроков уже провели большое количество матчей, а еще группа футболистов вообще не играет. Это не очень комфортная ситуация, и мы не могли соответствовать физическому уровню соперника», – сказал Гвардиола.

Неудача позволила выйти на первое место «Ливерпулю».

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 1
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Saar
0-2?!! А не 1-2? Певне це той автор, що писав Мілан-Брюге 2-0 в ЛЧ, а було Мілан-Брюге 3-1. Ну не ходив автор в школу, ну не вчив він ні чисел ні цифр
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