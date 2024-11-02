«Мы просто не могли». Гвардиола – о первом поражении Ман Сити в сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, потерпев первое поражение в сезоне АПЛ и прервав серию из 32 встреч в лиге без поражений.

Ситуацию оценил наставник Жузеп Гвардиола.

«Мы просто не могли поддерживать интенсивность соперника. И мы знали, что так будет. У нас есть травмы, есть проблемы в составе. Поздравляю «Борнмут» с победой. Они выигрывали борьбу, в основном были первыми на мяче и показали агрессию».

«У них было 6-7 дней подготовиться. А у нас много игроков уже провели большое количество матчей, а еще группа футболистов вообще не играет. Это не очень комфортная ситуация, и мы не могли соответствовать физическому уровню соперника», – сказал Гвардиола.

Неудача позволила выйти на первое место «Ливерпулю».