Забарный – в истории. Матч c Сити стал особенным для Борнмута

В субботу, 2 ноября 2024 года, состоялся матч 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Сити». Сенсационную победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

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Для «вишен» эта победа над «горожанами» стала первой в истории. В общем, до сегодняшней встречи, команды между собой провели 19 матчей, и коллектив Ильи Забарного проиграл 18 из них – лишь в 1999 году «Борнмуту» удалось сыграть с «Сити» вничью.

Кстати, для подопечных Жузепа Гвардиолы это поражение стало еще более обидным из-за того факта, что «Ливерпуль» обошел их в турнирной таблице.