«Посещала все матчи». История знакомства Малиновского с Роксаной
Футболист познакомился с будущей женой на футболе
Украинский футболист Тарас Червонецкий, который в свое время был одноклубником Руслана Малиновского в «Севастополе», рассказал историю знакомства Руслана с Роксаной, ныне женой футболиста сборной Украины.
«Что касается его жены – то да. Роксана из самого Севастополя. И если мне память не изменяет, они познакомились именно на футболе, ведь она посещала все домашние поединки команды», – сказал Червонецкий.
Малиновский познакомился с Роксаной в 2012 году. В 2016-м пара поженилась. Еще через три года у них родилась дочь Оливия.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа», в составе которого ныне выступает Руслан Малиновский, может уволить главного тренера.
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