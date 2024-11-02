«Посещала все матчи». История знакомства Малиновского с Роксаной

Украинский футболист Тарас Червонецкий, который в свое время был одноклубником Руслана Малиновского в «Севастополе», рассказал историю знакомства Руслана с Роксаной, ныне женой футболиста сборной Украины.

«Что касается его жены – то да. Роксана из самого Севастополя. И если мне память не изменяет, они познакомились именно на футболе, ведь она посещала все домашние поединки команды», – сказал Червонецкий.

Малиновский познакомился с Роксаной в 2012 году. В 2016-м пара поженилась. Еще через три года у них родилась дочь Оливия.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Дженоа», в составе которого ныне выступает Руслан Малиновский, может уволить главного тренера.