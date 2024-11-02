Испания02 ноября 2024, 16:35 |
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Цыганков вне заявки. Известны стартовые составы на матч Жирона – Леганес
Матч 12-го тура чемпионата Испании состоится 2 ноября
02 ноября 2024, 16:35 |
66
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Леганес».
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaLeganés pic.twitter.com/I3Xm5N8SEQ— Girona FC (@GironaFC) November 2, 2024
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