Цыганков вне заявки. Известны стартовые составы на матч Жирона – Леганес

В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Леганес».

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.