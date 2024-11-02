Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков вне заявки. Известны стартовые составы на матч Жирона – Леганес
Испания
02 ноября 2024, 16:35 |
66
0

Цыганков вне заявки. Известны стартовые составы на матч Жирона – Леганес

Матч 12-го тура чемпионата Испании состоится 2 ноября

02 ноября 2024, 16:35 |
66
0
Цыганков вне заявки. Известны стартовые составы на матч Жирона – Леганес
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Леганес».

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

По теме:
Забарный в основе. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ман Сити
Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Эвертон
Реал согласился заплатить 50 млн евро, чтобы не ждать футболиста полгода
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Леганес стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 ноября 2024, 09:46 2
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01 ноября 2024, 16:29 15
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
Футбол | 02.11.2024, 11:26
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
«Мы его даже учили...». Названа главная проблема сына Шевченко в сборной
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Теннис | 01.11.2024, 18:32
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
Тренер Ромы рассказал, когда Довбик вернется в игру
Футбол | 02.11.2024, 15:40
Тренер Ромы рассказал, когда Довбик вернется в игру
Тренер Ромы рассказал, когда Довбик вернется в игру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
02.11.2024, 05:02 8
Футбол
Сколько раундов? Известны правила боя Майка Тайсона и Джейка Пола
Сколько раундов? Известны правила боя Майка Тайсона и Джейка Пола
01.11.2024, 19:11 4
Бокс
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем