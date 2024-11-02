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  4. «Мне нравится...». Футболист Вердера расхвалил тренера сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
02 ноября 2024, 16:39 |
207
0

«Мне нравится...». Футболист Вердера расхвалил тренера сборной Украины

Иван Ермачков доволен сотрудничеством с Унаи Мельгосой

02 ноября 2024, 16:39 |
207
0
«Мне нравится...». Футболист Вердера расхвалил тренера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

Защитник молодежной сборной Украины (U-21) Иван Ермачков поделился своим мнением по поводу главного тренера «сине-желтых» Унаи Мельгосы. Футболист заявил, что игра «молодежки» похожа на стиль футбола «Вердера», за который и выступает футболист на клубном уровне.

«Игра нашей «молодежки» и игра «Вердера» очень похожи, даже играют по одной схеме. Унаи требует от команды, чтобы та играла с контролем мячом в быстрый динамичный футбол на обострение, создавала качественные голевые случаи, без злоупотребления длинными передачами.

Футбол Мельгосы мне понятны, он мне быстро пересказал основные принципы и мне очень нравится его европейская система. Примечательно, что это тренер очень неплохого уровня», – заявил Иван.

Ранее Ермачков высказал свое мнение по поводу Кристиана Шевченко, озвучив главный недостаток сына Андрея Шевченко.

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Иван Ермачков Вердер
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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