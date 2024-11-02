«Мне нравится...». Футболист Вердера расхвалил тренера сборной Украины

Защитник молодежной сборной Украины (U-21) Иван Ермачков поделился своим мнением по поводу главного тренера «сине-желтых» Унаи Мельгосы. Футболист заявил, что игра «молодежки» похожа на стиль футбола «Вердера», за который и выступает футболист на клубном уровне.

«Игра нашей «молодежки» и игра «Вердера» очень похожи, даже играют по одной схеме. Унаи требует от команды, чтобы та играла с контролем мячом в быстрый динамичный футбол на обострение, создавала качественные голевые случаи, без злоупотребления длинными передачами.

Футбол Мельгосы мне понятны, он мне быстро пересказал основные принципы и мне очень нравится его европейская система. Примечательно, что это тренер очень неплохого уровня», – заявил Иван.

Ранее Ермачков высказал свое мнение по поводу Кристиана Шевченко, озвучив главный недостаток сына Андрея Шевченко.