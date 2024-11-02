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Англия
02 ноября 2024, 16:15 | Обновлено 02 ноября 2024, 16:22
146
0

Забарный в основе. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ман Сити

Матч 10-го тура АПЛ состоится 2 ноября в 17:00

02 ноября 2024, 16:15 | Обновлено 02 ноября 2024, 16:22
146
0
Забарный в основе. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити Илья Забарный стартовые составы Борнмут - Манчестер Сити
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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