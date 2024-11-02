Забарный в основе. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ман Сити

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.