Англия02 ноября 2024, 16:15 | Обновлено 02 ноября 2024, 16:22
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Забарный в основе. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Ман Сити
Матч 10-го тура АПЛ состоится 2 ноября в 17:00
02 ноября 2024, 16:15 | Обновлено 02 ноября 2024, 16:22
146
0
В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграет с первых минут.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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