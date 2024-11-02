Англия02 ноября 2024, 16:06 |
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Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Эвертон
Матч 10-го тура АПЛ состоится 2 ноября в 17:00
02 ноября 2024, 16:06 |
278
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Эвертон».
Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Saints starters 👊 pic.twitter.com/1Bp5fj7914— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 2, 2024
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