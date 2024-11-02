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  4. Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Эвертон
Англия
02 ноября 2024, 16:06 |
278
0

Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Эвертон

Матч 10-го тура АПЛ состоится 2 ноября в 17:00

02 ноября 2024, 16:06 |
278
0
Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Эвертон».

Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон Эвертон стартовые составы Виталий Миколенко Саутгемптон - Эвертон
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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