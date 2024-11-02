Миколенко сыграет? Известны стартовые составы на матч Саутгемптон – Эвертон

В субботу, 2 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Эвертон».

Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.