Ротань назвал лучших игроков Александрии. Есть неожиданная фамилия

Главный тренер Александрии Руслан Ротань рассказал, кого считает лидером своей команды в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги. Коуч обратил внимание на дебютанта сборной и молодого воспитанника.

«Многие ребята меня порадовали. Не секрет, что прогрессировал Иван Калюжный. На него в последнее время выпала большая нагрузка, в том числе сборная Украины. Ващенко – наш молодой игрок заслуживает играть больше, и мы постараемся дать ему эту возможность. У нас есть молодые футболисты, которые должны прогрессировать», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы, уступая «Динамо» только по дополнительным показателям. Подопечные Ротаня набрали 26 турнирных пунктов после 10 игр.

Ранее Руслан Ротань озвучил задачу команды на нынешний сезон УПЛ.