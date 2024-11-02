Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 14:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 14:50
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Известны стартовые составы на матч Карпаты – Левый Берег
Матч 12-го тура чемпионата Украины состоится 2 ноября в 15:30
02 ноября 2024, 14:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 14:50
262
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2 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Карпаты» и «Левый Берег».
Игра пройдет на стадионе «Украина» во Львове.
Карпаты: Кемкин, Адамюк, Жан Педрозу, Мирошниченко, Бабогло, Альварес, Очеретько, Чачуа, Шах, Пидлепенец, Игор Невес.
Левый Берег: Механив, Астахов, Семенов, Самар, Шаповал, Сидней, Дедух, Банада, Синица, Кобзар, Когут.
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