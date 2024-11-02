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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 14:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 14:50
262
0

Известны стартовые составы на матч Карпаты – Левый Берег

Матч 12-го тура чемпионата Украины состоится 2 ноября в 15:30

02 ноября 2024, 14:31 | Обновлено 02 ноября 2024, 14:50
262
0
Известны стартовые составы на матч Карпаты – Левый Берег
ФК Левый Берег. Виталий Первак

2 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Карпаты» и «Левый Берег».

Игра пройдет на стадионе «Украина» во Львове.

Карпаты: Кемкин, Адамюк, Жан Педрозу, Мирошниченко, Бабогло, Альварес, Очеретько, Чачуа, Шах, Пидлепенец, Игор Невес.

Левый Берег: Механив, Астахов, Семенов, Самар, Шаповал, Сидней, Дедух, Банада, Синица, Кобзар, Когут.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Левый Берег Киев стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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