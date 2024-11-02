Помогут Лунину? Назван клуб, который хочет подписать Куртуа
Бельгийский вратарь может продолжить карьеру в «Аль-Ахли»
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, на 32-летнего футболиста нацелился саудовский «Аль-Ахли» и готов подписать игрока уже летом 2025 года.
Руководство «сливочных» верит в преданность Куртуа, однако частые травмы и возраст могут заставить бельгийца сменить клуб.
Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.
В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа после травмы вернулся к тренировкам с «Реалом».
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