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  4. Помогут Лунину? Назван клуб, который хочет подписать Куртуа
Испания
02 ноября 2024, 13:52 |
1292
0

Помогут Лунину? Назван клуб, который хочет подписать Куртуа

Бельгийский вратарь может продолжить карьеру в «Аль-Ахли»

02 ноября 2024, 13:52 |
1292
0
Помогут Лунину? Назван клуб, который хочет подписать Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, на 32-летнего футболиста нацелился саудовский «Аль-Ахли» и готов подписать игрока уже летом 2025 года.

Руководство «сливочных» верит в преданность Куртуа, однако частые травмы и возраст могут заставить бельгийца сменить клуб.

Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа после травмы вернулся к тренировкам с «Реалом».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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