Испания02 ноября 2024, 13:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:29
80
0
Защитник Атлетико досрочно закончил командную тренировку. Почему так?
Хосе Хименес ощутил боль во время клубного занятия
02 ноября 2024, 13:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:29
80
0
Ключевой игрок мадридского «Атлетико» Хосе Хименес получил повреждение на последней тренировке клуба. Участие футболиста в ближайшем матче матрасников под угрозой.
Игрок досрочно закончил занятие, покидая футбольное поля в сопровождении врачей.
В ближайшее время уругваец пройдет медосмотр и станет ясно, насколько серьезна травма футболиста.
На счету Хименеса 13 поединков в нынешнем сезоне. Отличился защитник всего одним забитым мячом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2024, 07:30 46
«Горняков» в погоне за «Динамо» не должно волновать, что «Черноморец» уже 4 матча не проигрывает
Футбол | 02 ноября 2024, 12:01 0
Поединок состоится 3 ноября в 19:30 по Киеву
Футбол | 01.11.2024, 16:29
Бокс | 02.11.2024, 09:46
Футбол | 01.11.2024, 16:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.10.2024, 22:40 1
31.10.2024, 13:02 3
01.11.2024, 16:06 1
31.10.2024, 20:32 6
01.11.2024, 08:43 6
01.11.2024, 15:34 4
31.10.2024, 08:59 3
31.10.2024, 12:58 11