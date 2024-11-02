Защитник Атлетико досрочно закончил командную тренировку. Почему так?

Ключевой игрок мадридского «Атлетико» Хосе Хименес получил повреждение на последней тренировке клуба. Участие футболиста в ближайшем матче матрасников под угрозой.

Игрок досрочно закончил занятие, покидая футбольное поля в сопровождении врачей.

В ближайшее время уругваец пройдет медосмотр и станет ясно, насколько серьезна травма футболиста.

На счету Хименеса 13 поединков в нынешнем сезоне. Отличился защитник всего одним забитым мячом.