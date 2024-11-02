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Испания
02 ноября 2024, 13:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:29
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0

Защитник Атлетико досрочно закончил командную тренировку. Почему так?

Хосе Хименес ощутил боль во время клубного занятия

02 ноября 2024, 13:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:29
80
0
Защитник Атлетико досрочно закончил командную тренировку. Почему так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Хименес

Ключевой игрок мадридского «Атлетико» Хосе Хименес получил повреждение на последней тренировке клуба. Участие футболиста в ближайшем матче матрасников под угрозой.

Игрок досрочно закончил занятие, покидая футбольное поля в сопровождении врачей.

В ближайшее время уругваец пройдет медосмотр и станет ясно, насколько серьезна травма футболиста.

На счету Хименеса 13 поединков в нынешнем сезоне. Отличился защитник всего одним забитым мячом.

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Хосе Хименес Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка травма
Андрій Вітренко Источник: Football Espana
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