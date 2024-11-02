Легендарный защитник может возглавить королевскую команду Испании
Фабио Каннаваро попал в шорт-лист клуба «Депортиво»
Испанский «Депортиво» рассматривает обладателя Золотого мяча-2006 Фабио Каннаваро в качестве потенциального тренера команды.
Представители клуба готовы предложить итальянцу контракт с длительностью до 2026 года. Сам же Фабио желает вернутся в Испанию.
Последним местом работы экс-футболиста является итальянский «Удинезе», в котором провел всего шесть месяцев.
Однако, кроме Каннаваро в списке кандидатов «Депортиво» находятся два специалиста: Альберт Селадес и Луис Гарсия.
#NoticiaRelevo 🗞️ El tapado para el banquillo del Deportivo es… ¡Fabio Cannavaro!— Relevo (@relevo) November 1, 2024
▪️ El club coruñés le ofrece un contrato hasta junio de 2026 y el italiano ha mostrado un gran interés en el proyecto.
✍️ @sergiofernan5ezhttps://t.co/1p84LOjqFb
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