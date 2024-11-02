Легендарный защитник может возглавить королевскую команду Испании

Испанский «Депортиво» рассматривает обладателя Золотого мяча-2006 Фабио Каннаваро в качестве потенциального тренера команды.

Представители клуба готовы предложить итальянцу контракт с длительностью до 2026 года. Сам же Фабио желает вернутся в Испанию.

Последним местом работы экс-футболиста является итальянский «Удинезе», в котором провел всего шесть месяцев.

Однако, кроме Каннаваро в списке кандидатов «Депортиво» находятся два специалиста: Альберт Селадес и Луис Гарсия.