Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный защитник может возглавить королевскую команду Испании
Испания
02 ноября 2024, 12:27 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:28
589
0

Легендарный защитник может возглавить королевскую команду Испании

Фабио Каннаваро попал в шорт-лист клуба «Депортиво»

02 ноября 2024, 12:27 | Обновлено 02 ноября 2024, 13:28
589
0
Легендарный защитник может возглавить королевскую команду Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Испанский «Депортиво» рассматривает обладателя Золотого мяча-2006 Фабио Каннаваро в качестве потенциального тренера команды.

Представители клуба готовы предложить итальянцу контракт с длительностью до 2026 года. Сам же Фабио желает вернутся в Испанию.

Последним местом работы экс-футболиста является итальянский «Удинезе», в котором провел всего шесть месяцев.

Однако, кроме Каннаваро в списке кандидатов «Депортиво» находятся два специалиста: Альберт Селадес и Луис Гарсия.

По теме:
Защитник Атлетико досрочно закончил командную тренировку. Почему так?
Гвардиола не планирует возвращаться в Барселону
Жирона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фабио Каннаваро Депортиво Ла-Корунья чемпионат Испании по футболу назначение тренера Альберт Селадес Луис Гарсия Пласа
Андрій Вітренко Источник: Relevo
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 02 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 ноября 2024, 09:46 2
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше

КАРРАГЕР: «Амориму придется проделать огромную работу»
Футбол | 02.11.2024, 10:57
КАРРАГЕР: «Амориму придется проделать огромную работу»
КАРРАГЕР: «Амориму придется проделать огромную работу»
Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals
Теннис | 02.11.2024, 10:01
Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals
Сколько может заработать Киченок? Объявлен крупный призовой фонд WTA Finals
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Футбол | 01.11.2024, 21:36
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 5
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 11
Бокс
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 14
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
31.10.2024, 20:32 6
Футбол
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем