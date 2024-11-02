ФОТО. Девушка звездного футболиста Арсенала впечатлила своим нарядом
Решение Толами Бенсон однозначно претендует на звание лучшего костюма Хелловина-2024
Девушка вингера «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака – Толами Бенсон – похвасталась своим образом на Хелловин.
Девушка облачилась в женщину-кошку, и стоит признать, что она идеально угадала с костюмом: Толами выглядит на все 10 баллов.
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Напомним, что Бенсон также признавали одной из самых горячих подруг футболистов во время Евро-2024.
Фолловеры оценили задумку девушки и щедро наградили её реакциями в комментариях. Пост собрав почти 18 тысяч лайков:
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