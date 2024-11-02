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02 ноября 2024, 04:17 |
81
0

ФОТО. Девушка звездного футболиста Арсенала впечатлила своим нарядом

Решение Толами Бенсон однозначно претендует на звание лучшего костюма Хелловина-2024

02 ноября 2024, 04:17 |
81
0
ФОТО. Девушка звездного футболиста Арсенала впечатлила своим нарядом
Instagram. Толами Бенсон

Девушка вингера «Арсенала» и сборной Англии Букайо СакаТолами Бенсон – похвасталась своим образом на Хелловин.

Девушка облачилась в женщину-кошку, и стоит признать, что она идеально угадала с костюмом: Толами выглядит на все 10 баллов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что Бенсон также признавали одной из самых горячих подруг футболистов во время Евро-2024.

Фолловеры оценили задумку девушки и щедро наградили её реакциями в комментариях. Пост собрав почти 18 тысяч лайков:

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фото lifestyle Букайо Сака Арсенал Лондон сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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