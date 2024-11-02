Се Шувэй / Мертенс – Меличар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 ноября стартует Итоговый турнир WTA 2024, который пройдет до 9 ноября.

В 1-м туре парного разряда Зеленой группы сойдутся тандемы Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) и Николь Меличар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Поединок пройдет 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

В одном квартете эти дуэты также выступают вместе с парами Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) и Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Видеоплеер матча будет добавлен перед стартом поединка...

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