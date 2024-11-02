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02 ноября 2024, 02:44 |
46
0

Легендарный игрок МЮ возглавил родную национальную команду

Дуайт Йорк будет тренировать сборную Тринидада и Тобаго

02 ноября 2024, 02:44 |
46
0
Легендарный игрок МЮ возглавил родную национальную команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуайт Йорк

Бывший футболист английского Манчестер Юнайтеда Дуайт Йорк официально назначен тренером родной сборной Тринидада и Тобаго. Условия договора стороны не разглашают.

Последним место работы Дуайта является австралийский «Макатур», в котором тренер провел один сезон. С 2023 года экс-футболист находился без места работы.

Профессиональную карьеру Йорк закончил в 2009 году. За годы выступлений успел побывать в таких клубах: «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Бирмингем», «Сидней» и «Сандерлен».

Будучи игроком красных дьяволов, Дуйат трижды становился чемпионом АПЛ, а также поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

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Дуайт Йорк сборная Тринидада и Тобаго по футболу
Андрій Вітренко Источник
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