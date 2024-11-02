Легендарный игрок МЮ возглавил родную национальную команду
Дуайт Йорк будет тренировать сборную Тринидада и Тобаго
Бывший футболист английского Манчестер Юнайтеда Дуайт Йорк официально назначен тренером родной сборной Тринидада и Тобаго. Условия договора стороны не разглашают.
Последним место работы Дуайта является австралийский «Макатур», в котором тренер провел один сезон. С 2023 года экс-футболист находился без места работы.
Профессиональную карьеру Йорк закончил в 2009 году. За годы выступлений успел побывать в таких клубах: «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Блэкберн», «Бирмингем», «Сидней» и «Сандерлен».
Будучи игроком красных дьяволов, Дуйат трижды становился чемпионом АПЛ, а также поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.
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