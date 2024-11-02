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  4. А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 01:51 |
56
0

А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 12-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

02 ноября 2024, 01:51 |
56
0
А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 12-го тура УПЛ
УАФ. Анастасия Романюк

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 12-го тура пройдут с 2 до 4 ноября.

УПЛ. 12-й тур

2 ноября

  • 15:30. Карпаты – Левый Берег. Львов, стадион Украина

Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск)

  • 18:00. Шахтер – Черноморец. Львов, Арена Львов

Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

3 ноября

  • 13:00. Ворскла – Колос. Полтава, стадион им. О.Бутовского

Арбитр – Олег Когут (Тернополь), арбитр VAR – Александр Афанасьев (Харьков)

  • 15:30. Александрия – Полесье. Александрия, КСК Ника

Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр VAR – Роман Блавацкий (Львов)

  • 18:00. Динамо – Ингулец. Киев, стадион Динамо им. Лобановского

Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область)

4 ноября

  • 13:00. Оболонь – Верес. Киев, Оболонь-Арена

Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Владимир Новохатний (Черкассы)

  • 15:30. Кривбасс – Рух. Кривой Рог, стадион Горняк

Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)

  • 18:00. Заря – ЛНЗ. Киев, стадион Динамо им. Лобановского

Арбитр – Сергей Задиран (Киевская область), арбитр VAR – Денис Резников (Каменское)

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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