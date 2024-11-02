А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 12-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 12-го тура пройдут с 2 до 4 ноября.
УПЛ. 12-й тур
2 ноября
- 15:30. Карпаты – Левый Берег. Львов, стадион Украина
Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск)
- 18:00. Шахтер – Черноморец. Львов, Арена Львов
Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
3 ноября
- 13:00. Ворскла – Колос. Полтава, стадион им. О.Бутовского
Арбитр – Олег Когут (Тернополь), арбитр VAR – Александр Афанасьев (Харьков)
- 15:30. Александрия – Полесье. Александрия, КСК Ника
Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр VAR – Роман Блавацкий (Львов)
- 18:00. Динамо – Ингулец. Киев, стадион Динамо им. Лобановского
Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область)
4 ноября
- 13:00. Оболонь – Верес. Киев, Оболонь-Арена
Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Владимир Новохатний (Черкассы)
- 15:30. Кривбасс – Рух. Кривой Рог, стадион Горняк
Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава)
- 18:00. Заря – ЛНЗ. Киев, стадион Динамо им. Лобановского
Арбитр – Сергей Задиран (Киевская область), арбитр VAR – Денис Резников (Каменское)
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