Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезду Реала связывают с американской красавицей. Она – гимнастка
Другие новости
02 ноября 2024, 01:44 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:48
478
0

ФОТО. Звезду Реала связывают с американской красавицей. Она – гимнастка

У Джуда Беллингема новая любовь...

02 ноября 2024, 01:44 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:48
478
0
ФОТО. Звезду Реала связывают с американской красавицей. Она – гимнастка
Instagram. Суниса Ли

Полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема начинают связывать с американской гимнасткой Сунисой Ли.

Специализированный аккаунт «Game, set and match» пишет, что пару начинают подозревать в романтических чувствах к друг другу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Джуд и Суниса подписаны друг на друга в Instagram, активно лайкают друг друга, а на днях девушка опубликовала в сторис фото, где она – в футболке мадридского клуба. Некоторые болельщики заподозрили, что это мог быть подарок футболиста.

Напомним, что ранее Беллингема связывали с моделью Лаурой Селией Вальк, но по последней информации, – их роман был сфабрикован СМИ.

По теме:
ФОТО. Как живёт Стивен Джеррард в Саудовской Аравии. Не хуже Роналду
ФОТО. Конец любви: Пятов разводится с женой. У них четверо детей
ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем УПЛ с Черноморцем
Джуд Беллингем Реал Мадрид сборная Англии по футболу фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01 ноября 2024, 16:29 11
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Футбол | 01 ноября 2024, 14:13 17
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим из «Спортинга»

Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Футбол | 01.11.2024, 23:49
Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Футбол | 01.11.2024, 17:13
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
«Это будет легко». Леннокс Льюис назвал боксера, который уничтожит Джошуа
31.10.2024, 01:33 3
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06
Бокс
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
31.10.2024, 10:44 11
Футбол
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем