ФОТО. Звезду Реала связывают с американской красавицей. Она – гимнастка

Полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема начинают связывать с американской гимнасткой Сунисой Ли.

Специализированный аккаунт «Game, set and match» пишет, что пару начинают подозревать в романтических чувствах к друг другу.

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Джуд и Суниса подписаны друг на друга в Instagram, активно лайкают друг друга, а на днях девушка опубликовала в сторис фото, где она – в футболке мадридского клуба. Некоторые болельщики заподозрили, что это мог быть подарок футболиста.

Напомним, что ранее Беллингема связывали с моделью Лаурой Селией Вальк, но по последней информации, – их роман был сфабрикован СМИ.