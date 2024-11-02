ФОТО. Звезду Реала связывают с американской красавицей. Она – гимнастка
У Джуда Беллингема новая любовь...
Полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема начинают связывать с американской гимнасткой Сунисой Ли.
Специализированный аккаунт «Game, set and match» пишет, что пару начинают подозревать в романтических чувствах к друг другу.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Джуд и Суниса подписаны друг на друга в Instagram, активно лайкают друг друга, а на днях девушка опубликовала в сторис фото, где она – в футболке мадридского клуба. Некоторые болельщики заподозрили, что это мог быть подарок футболиста.
Напомним, что ранее Беллингема связывали с моделью Лаурой Селией Вальк, но по последней информации, – их роман был сфабрикован СМИ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
Красных дьяволов возглавил Рубен Аморим из «Спортинга»