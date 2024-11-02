ВИДЕО. Судаков снял для топ-издания один день украинского футболиста
Георгий Судаков в сотрудничестве с GOAL опубликовал очень интересное видео
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков совместно с изданием мирового уровня GOAL.com опубликовал видео в Instagram.
В самом видео Георгий рассказывает про день украинского футболиста во время украино-российской войны.
Показан путь донецкого клуба на выездной матч против «Арсенала»: сначала это был автобусный маршрут Львов - Жешув, а далее – перелёт в Лондон.
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Судаков рассказал, что общая продолжительность поездки «Шахтера» составила 14 часов.
Видео вышло очень интересным и наполненным внутренней кухней донецкого клуба:
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