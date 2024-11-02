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02 ноября 2024, 01:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:23
41
0

ВИДЕО. Судаков снял для топ-издания один день украинского футболиста

Георгий Судаков в сотрудничестве с GOAL опубликовал очень интересное видео

02 ноября 2024, 01:14 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:23
41
0
ВИДЕО. Судаков снял для топ-издания один день украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков совместно с изданием мирового уровня GOAL.com опубликовал видео в Instagram.

В самом видео Георгий рассказывает про день украинского футболиста во время украино-российской войны.

Показан путь донецкого клуба на выездной матч против «Арсенала»: сначала это был автобусный маршрут Львов - Жешув, а далее – перелёт в Лондон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Судаков рассказал, что общая продолжительность поездки «Шахтера» составила 14 часов.

Видео вышло очень интересным и наполненным внутренней кухней донецкого клуба:

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Лига чемпионов видео lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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