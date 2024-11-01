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Чемпионат Бельгии
Вестерло
01.11.2024 21:45 – FT 2 : 0
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Бельгия
01 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:58
265
0

Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену

Голы для хозяев поля забили Матия Фриган и Аллахьяр Сайядманеш,

01 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:58
265
0
Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​Вечером 1 ноября в чемпионате Бельгии состоялся стартовый матч 13-го тура.

Вестерло дома нанес поражение команде Дендер (2:0).

Голы для хозяев поля забили Матия Фриган и Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте.

Вестерло имеет 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии

13-й тур, 1 ноября

Вестерло – Дендер – 2:0

Гол: Матия Фриган, 36, Аллахьяр Сайядманеш, 69

Турнирная таблица

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Дендер Аллахьяр Сайядманеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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