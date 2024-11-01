Бельгия01 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:58
265
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Экс-игрок Зари принес победу Вестерло. Сидорчук вышел на замену
Голы для хозяев поля забили Матия Фриган и Аллахьяр Сайядманеш,
01 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:58
265
0
Вечером 1 ноября в чемпионате Бельгии состоялся стартовый матч 13-го тура.
Вестерло дома нанес поражение команде Дендер (2:0).
Голы для хозяев поля забили Матия Фриган и Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари
Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте.
Вестерло имеет 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Бельгии
13-й тур, 1 ноября
Вестерло – Дендер – 2:0
Гол: Матия Фриган, 36, Аллахьяр Сайядманеш, 69
Турнирная таблица
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