Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фредди Аду: рекордный контракт в 14 лет, который не оправдал надежд
Major League Soccer
01 ноября 2024, 23:26 |
278
0

Фредди Аду: рекордный контракт в 14 лет, который не оправдал надежд

В 2003 году Фредди Аду, которому было всего 14, получил самый большой контракт в истории MLS

01 ноября 2024, 23:26 |
278
0
Фредди Аду: рекордный контракт в 14 лет, который не оправдал надежд
Getty Images/Global Images Ukraine. Аду

Представьте себе – 14-летний подросток, который еще только думает о школе, а уже получает самый большой контракт в истории MLS. В 2003 году Фредди Аду именно так и начал свой путь: $500,000 в год и статус будущей звезды. Его сравнивали с Пеле, спонсоры стояли в очереди, а фанаты ждали больших побед. Но сказка быстро обернулась непростой реальностью.

После яркого старта в МЛС он прилетел в европейскую «кузницу» молодых талантов «Бенфику» и провалился. Далее последовал переход в «Монако» но там тоже без шансов для «звезды». Аду переходил из клуба в клуб, ища место, где бы его талант раскрылся в полной мере. Но каждый новый старт приносил лишь короткие эпизоды, а стабильности так и не было. В конце концов, Фредди вернулся в США и завершил карьеру в 2021 году.

В интервью он упомянул, что если бы он ставил свою подпись под контрактом, то сумма достигла бы более 100 миллионов. Он отметил: «В современном футболе мой контракт был бы в 10-20 раз больше. Стоимость трансфера и все внимание, которое бы меня окружало, означала бы более 100 миллионов фунтов».

Его история должна стать примером для молодежи. Иногда даже большой талант и громкий старт не гарантирует статуса «звезды» в будущем.

По теме:
Итан Нванери вошел в историю Арсенала
Левандовски в банде. Кому удалось 700 голов за карьеру? Выше только небеса
Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге
рекорд Major League Soccer (MLS) Бенфика Монако Пеле статистика
Марк Кужим Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
Футбол | 01 ноября 2024, 22:29 0
Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую

На гол в дебюте игры от бразильца Талиски у гостей ответил Милинкович-Савич

Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Футбол | 01 ноября 2024, 10:55 14
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо

Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря

Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 01.11.2024, 08:22
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?
Футбол | 01.11.2024, 21:41
ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?
ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
31.10.2024, 13:02 3
Футбол
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем