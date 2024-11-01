Фредди Аду: рекордный контракт в 14 лет, который не оправдал надежд

Представьте себе – 14-летний подросток, который еще только думает о школе, а уже получает самый большой контракт в истории MLS. В 2003 году Фредди Аду именно так и начал свой путь: $500,000 в год и статус будущей звезды. Его сравнивали с Пеле, спонсоры стояли в очереди, а фанаты ждали больших побед. Но сказка быстро обернулась непростой реальностью.

После яркого старта в МЛС он прилетел в европейскую «кузницу» молодых талантов «Бенфику» и провалился. Далее последовал переход в «Монако» но там тоже без шансов для «звезды». Аду переходил из клуба в клуб, ища место, где бы его талант раскрылся в полной мере. Но каждый новый старт приносил лишь короткие эпизоды, а стабильности так и не было. В конце концов, Фредди вернулся в США и завершил карьеру в 2021 году.

В интервью он упомянул, что если бы он ставил свою подпись под контрактом, то сумма достигла бы более 100 миллионов. Он отметил: «В современном футболе мой контракт был бы в 10-20 раз больше. Стоимость трансфера и все внимание, которое бы меня окружало, означала бы более 100 миллионов фунтов».

Его история должна стать примером для молодежи. Иногда даже большой талант и громкий старт не гарантирует статуса «звезды» в будущем.