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  4. Левандовски в банде. Кому удалось 700 голов за карьеру? Выше только небеса
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01 ноября 2024, 23:07 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:38
887
1

Левандовски в банде. Кому удалось 700 голов за карьеру? Выше только небеса

Польская машина на 7 месте в списке среди Пеле, Роналду и Месси

01 ноября 2024, 23:07 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:38
887
1
Левандовски в банде. Кому удалось 700 голов за карьеру? Выше только небеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовcки

Роберт Левандовски снова показал, почему его считают настоящим мастером. Имея 700+ голов за свою карьеру он вошел в топ 7 лучших игроков за всю историю, кому покорился этот челлендж.

Есть определенные дискуссии относительно подсчета точности по количеству забитых мячей, но опираясь на данные авторитетной Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) его подробная статистика выглядит следующим образом:

По статистике 344 гола Роберт забил за «Баварию». За «Боруссию» - 103, сборную Польши - 84, «Барселону» - 76, «Лех» - 41, другие польские клубы - 54. в ЛЧ - 97, Ла Лиге - 56. Впечатляюще, не так ли?

Левандовски в последние недели стал очень популярным в медийном пространстве, а все из-за его результативных действий в последних важных матчах против «Баварии» и «Реала», где бомбардир в каждом отметился результативными действиями. Некоторые журналисты и эксперты пророчат ему победу в «Золотом мяче» 2025 года. Польская машина последние недели пребывает в отличном состоянии. И знаете что? С такой формой он точно не остановится. Можно только представить, как скоро он поднимется еще выше!

Польский бомбардир на 7 месте, а кто же лидер? Предлагаем детальнее ознакомиться с полным списком всех игроков:

  1. Криштиану Роналду - 907 голов
  2. Лионель Месси - 849 голов
  3. Пеле - 762 гола
  4. Ромарио - 756 голов
  5. Ференц Пушкаш - 725 голов
  6. Йозеф Бицан - 722 гола
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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Криштиану Роналду Лионель Месси Бавария Пеле статистика рейтинг IFFHS рекорд
Марк Кужим Источник: Planet Football
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luceorius
 Роналду, Мессі та Пеле - космос, решта - стратосфера.
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