Левандовски в банде. Кому удалось 700 голов за карьеру? Выше только небеса

Роберт Левандовски снова показал, почему его считают настоящим мастером. Имея 700+ голов за свою карьеру он вошел в топ 7 лучших игроков за всю историю, кому покорился этот челлендж.

Есть определенные дискуссии относительно подсчета точности по количеству забитых мячей, но опираясь на данные авторитетной Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) его подробная статистика выглядит следующим образом:

По статистике 344 гола Роберт забил за «Баварию». За «Боруссию» - 103, сборную Польши - 84, «Барселону» - 76, «Лех» - 41, другие польские клубы - 54. в ЛЧ - 97, Ла Лиге - 56. Впечатляюще, не так ли?

Левандовски в последние недели стал очень популярным в медийном пространстве, а все из-за его результативных действий в последних важных матчах против «Баварии» и «Реала», где бомбардир в каждом отметился результативными действиями. Некоторые журналисты и эксперты пророчат ему победу в «Золотом мяче» 2025 года. Польская машина последние недели пребывает в отличном состоянии. И знаете что? С такой формой он точно не остановится. Можно только представить, как скоро он поднимется еще выше!

Польский бомбардир на 7 месте, а кто же лидер? Предлагаем детальнее ознакомиться с полным списком всех игроков: