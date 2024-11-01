Палмейрас отказал клубам АПЛ в трансфере вундеркинда. Клаусула – €80 млн
Луижи считают новой восходящей звездой бразильского футбола
Один из лидеров нынешнего розыгрыша бразильской Серии А «Палмейрас» отверг два предложения из Англии по поводу своего 18-летнего центрфорварда Луижи.
Купить талантливого нападающего хотели «Арсенал» и «Саутгемптон», которые делали по бразильцу конкретные предложения, но «Палмейрас» ответил на них отказом.
Сообщается, что в «Палмейрасе» связывают с Луижи серьезные надежды в ближайшем будущем, и уже успели недавно подписать новый контракт с форвардом, прописав в нем клаусулу в размере 80 миллионов евро.
Луижи уже успел сыграть 3 официальных матча в бразильской Серии А, отличившись 1 голом.
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