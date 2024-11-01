Палмейрас отказал клубам АПЛ в трансфере вундеркинда. Клаусула – €80 млн

Один из лидеров нынешнего розыгрыша бразильской Серии А «Палмейрас» отверг два предложения из Англии по поводу своего 18-летнего центрфорварда Луижи.

Купить талантливого нападающего хотели «Арсенал» и «Саутгемптон», которые делали по бразильцу конкретные предложения, но «Палмейрас» ответил на них отказом.

Сообщается, что в «Палмейрасе» связывают с Луижи серьезные надежды в ближайшем будущем, и уже успели недавно подписать новый контракт с форвардом, прописав в нем клаусулу в размере 80 миллионов евро.

Луижи уже успел сыграть 3 официальных матча в бразильской Серии А, отличившись 1 голом.