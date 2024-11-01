Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмейрас отказал клубам АПЛ в трансфере вундеркинда. Клаусула – €80 млн
Англия
01 ноября 2024, 22:34 |
825
0

Палмейрас отказал клубам АПЛ в трансфере вундеркинда. Клаусула – €80 млн

Луижи считают новой восходящей звездой бразильского футбола

01 ноября 2024, 22:34 |
825
0
Палмейрас отказал клубам АПЛ в трансфере вундеркинда. Клаусула – €80 млн
instagram.com/luighihanri. Луижи

Один из лидеров нынешнего розыгрыша бразильской Серии А «Палмейрас» отверг два предложения из Англии по поводу своего 18-летнего центрфорварда Луижи.

Купить талантливого нападающего хотели «Арсенал» и «Саутгемптон», которые делали по бразильцу конкретные предложения, но «Палмейрас» ответил на них отказом.

Сообщается, что в «Палмейрасе» связывают с Луижи серьезные надежды в ближайшем будущем, и уже успели недавно подписать новый контракт с форвардом, прописав в нем клаусулу в размере 80 миллионов евро.

Луижи уже успел сыграть 3 официальных матча в бразильской Серии А, отличившись 1 голом.

По теме:
Итан Нванери вошел в историю Арсенала
Денег нет. Новый тренер МЮ узнал о ситуации с трансферами в январе
Замена Салаху? Открытие сезона в Бундеслиге может перебраться в АПЛ
Палмейрас Арсенал Лондон Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ
Алексей Сливченко Источник: nossopalmeiras.com.br
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Бокс | 01 ноября 2024, 07:47 8
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент

«Железный» Майк выбрал боксеров из разных весовых категорий

УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
Футбол | 01 ноября 2024, 21:36 14
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф

Крыськив пропустит два матча

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 01.11.2024, 11:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Футбол | 01.11.2024, 16:01
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
Футбол | 01.11.2024, 22:29
Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
Аль-Наср и Аль-Хиляль разошлись миром в топ-матче. Роналду получил желтую
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена Лаутаро Мартинеса – она круче Золотого мяча
31.10.2024, 04:36
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 10
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем