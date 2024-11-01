ВИДЕО. Настоящий гладиатор. Тотти удивил фанатов своим появненим
Экс-игрок Ромы побывал на фестивале комиксов
Легендарный футболист сборной Италии и римской «Ромы» Франческо Тотти шокировал общество появлением на фестивале комиксов в городе Лукка.
На мероприятии состоялась специальная презентация к прокатку фильма «Гладиатор-2».
Главным гладиатором события оказался Франческо, однако бывший спортсмен все время прятался под маской. Как только Тотти убрал атрибут с лица – фанаты встретили его бурными овациями и восклицаниями в честь итальянца.
К слову, во время игровой карьеры местные фанаты называли полузащитника гладиатором.
Francesco Totti, in formato gladiatore, sorprende tutti al @LuccaCandG @TgrRai pic.twitter.com/ds6Y4hhgk1— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) November 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
«Железный Майк» ждет победы британца