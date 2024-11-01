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01 ноября 2024, 22:09 |
263
0

ВИДЕО. Настоящий гладиатор. Тотти удивил фанатов своим появненим

Экс-игрок Ромы побывал на фестивале комиксов

01 ноября 2024, 22:09 |
263
0
ВИДЕО. Настоящий гладиатор. Тотти удивил фанатов своим появненим
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный футболист сборной Италии и римской «Ромы» Франческо Тотти шокировал общество появлением на фестивале комиксов в городе Лукка.

На мероприятии состоялась специальная презентация к прокатку фильма «Гладиатор-2».

Главным гладиатором события оказался Франческо, однако бывший спортсмен все время прятался под маской. Как только Тотти убрал атрибут с лица – фанаты встретили его бурными овациями и восклицаниями в честь итальянца.

К слову, во время игровой карьеры местные фанаты называли полузащитника гладиатором.

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Франческо Тотти Рома Рим lifestyle
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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