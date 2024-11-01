ВИДЕО. Настоящий гладиатор. Тотти удивил фанатов своим появненим

Легендарный футболист сборной Италии и римской «Ромы» Франческо Тотти шокировал общество появлением на фестивале комиксов в городе Лукка.

На мероприятии состоялась специальная презентация к прокатку фильма «Гладиатор-2».

Главным гладиатором события оказался Франческо, однако бывший спортсмен все время прятался под маской. Как только Тотти убрал атрибут с лица – фанаты встретили его бурными овациями и восклицаниями в честь итальянца.

К слову, во время игровой карьеры местные фанаты называли полузащитника гладиатором.