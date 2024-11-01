Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча

По информации СМИ, форвард «Реала» Винисиус Жуниор потерял более миллиона евро в качестве бонуса от клуба после того, как Золотой мяч вручили хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

Бонус прописан в контракте бразильца, а еще за день до вручения награды считалось, что ЗМ отдадут именно Винисиусу. Решение вручить Золотой мяч испанцу привело к скандалу и бойкоту церемонии со стороны мадридского клуба.

Кроме бонуса нападающий рассчитывал получить козырь ЗМ в переговорах с «Реалом» о подписании нового контракта, по которому Жуниор мог стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Пока переговоры поставлены на паузу.