Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Испания
01 ноября 2024, 20:26 |
898
1

Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча

Клубу можно не выплачивать бонус

01 ноября 2024, 20:26 |
898
1
Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

По информации СМИ, форвард «Реала» Винисиус Жуниор потерял более миллиона евро в качестве бонуса от клуба после того, как Золотой мяч вручили хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

Бонус прописан в контракте бразильца, а еще за день до вручения награды считалось, что ЗМ отдадут именно Винисиусу. Решение вручить Золотой мяч испанцу привело к скандалу и бойкоту церемонии со стороны мадридского клуба.

Кроме бонуса нападающий рассчитывал получить козырь ЗМ в переговорах с «Реалом» о подписании нового контракта, по которому Жуниор мог стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Пока переговоры поставлены на паузу.

По теме:
Из-за финансового фейр-плей Барселона останется без Ольмо в заявке
Перес не понимает Анчелотти. Роль Беллингема и игровое время молодежи
Тренер Жироны рассказал, когда команда начнет побеждать
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Золотой мяч Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Relevo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Футбол | 01 ноября 2024, 16:29 11
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Футбол | 31 октября 2024, 22:40 1
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного

Легендарный форвард выделил Тьерри Анри

В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Футбол | 01.11.2024, 16:01
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Футбол | 01.11.2024, 19:04
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Динамо U19 – Ингулец U19 – 7:0. Разгром за 28 минут. Видео голов и обзор
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Футбол | 31.10.2024, 20:32
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Довбик вряд ли сыграет за Рому в следующем матче. И это не из-за травмы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
копійки у порівнянні з зарплатами у саудитів
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 10
Бокс
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 113
Футбол
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
31.10.2024, 13:58 17
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем