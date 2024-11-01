Где смотреть онлайн первый матч Киченок на Итоговом турнире WTA 2024
2 ноября украинка вместе с Аленой Остапенко стартует на WTA Finals в Эр-Рияде
2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде.
В стартовом матче групповой стадии украинка и ее напарница Алена Остапенко сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.
На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с тандемами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.
Где смотреть онлайн матч Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд
Видеотрансляция матча будет на телеканале SetantaSports+, а также на платформе setantasports.com.
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