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WTA
01 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:24
172
0

Где смотреть онлайн первый матч Киченок на Итоговом турнире WTA 2024

2 ноября украинка вместе с Аленой Остапенко стартует на WTA Finals в Эр-Рияде

01 ноября 2024, 17:55 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:24
172
0
Где смотреть онлайн первый матч Киченок на Итоговом турнире WTA 2024
Instagram. Людмила Киченок

2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде.

В стартовом матче групповой стадии украинка и ее напарница Алена Остапенко сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.

На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с тандемами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

Где смотреть онлайн матч Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд

Видеотрансляция матча будет на телеканале SetantaSports+, а также на платформе setantasports.com.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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