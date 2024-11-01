Где смотреть онлайн первый матч Киченок на Итоговом турнире WTA 2024

2 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде.

В стартовом матче групповой стадии украинка и ее напарница Алена Остапенко сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

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Встреча запланирована последним, 4-м запуском. Поединок начнется после игры Паолини – Рыбакина, ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.

На групповом этапе Людмила и Алена также сыграют с тандемами Се Шувэй / Элизе Мертенс и Николь Мелихар / Эллен Перес.

Где смотреть онлайн матч Киченок / Остапенко – Синякова / Таунсенд

Видеотрансляция матча будет на телеканале SetantaSports+, а также на платформе setantasports.com.