ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?

Игрок киевского «Динамо» Александр Караваев вместе со столичной пивоварней Andersen Craft Beer представил лимитированную версию пива под название «КАRА 0220 BEER».

Пиво сделано в стиле Milkshake IPA со вкусом арбуза, что является прямой отсылкой к месту рождения Александра – Херсон.

На бутылках напитка изображен Караваев, который показательно держит ягоду в руках.

Приобрести авторскую версию пива фанаты смогут в киевских пабах Bestia Pub и Andersen Brand Pub.