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01 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:51
1063
4

ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?

Александр Караваев вместе с киевской пивоварней запустили уникальный товар

01 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:51
1063
4
ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Игрок киевского «Динамо» Александр Караваев вместе со столичной пивоварней Andersen Craft Beer представил лимитированную версию пива под название «КАRА 0220 BEER».

Пиво сделано в стиле Milkshake IPA со вкусом арбуза, что является прямой отсылкой к месту рождения Александра – Херсон.

На бутылках напитка изображен Караваев, который показательно держит ягоду в руках.

Приобрести авторскую версию пива фанаты смогут в киевских пабах Bestia Pub и Andersen Brand Pub.

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Александр Караваев Динамо Киев пиво
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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Saar
Прикольно. 
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+1
Diesel
Пиво повинно бути пивом, а не зі смаком кавуна чи дині.
А футболіст повинен грати у футбол. Якось так.
Хочеш виокремитися - створи благодійний фонд та скажи що всі 100% від продажу підуть на допомогу переселенцам. Я так людина собі живе в світі де все ок і його не кумарять ТЦКни
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0
Diesel
Повна хрінь. 
Футболіст і продає пиво.
Де логіка. 
Я зрозумів би якщо це була б вода, але пиво це треш.
Он Довбик моншинську рекламував. 
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0
cooperchack
Александр кАРБУЗваев
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-2
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