Другие новости01 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:51
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ФОТО. Футболист Динамо представил авторское пиво. Где можно купить?
Александр Караваев вместе с киевской пивоварней запустили уникальный товар
01 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:51
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Игрок киевского «Динамо» Александр Караваев вместе со столичной пивоварней Andersen Craft Beer представил лимитированную версию пива под название «КАRА 0220 BEER».
Пиво сделано в стиле Milkshake IPA со вкусом арбуза, что является прямой отсылкой к месту рождения Александра – Херсон.
На бутылках напитка изображен Караваев, который показательно держит ягоду в руках.
Приобрести авторскую версию пива фанаты смогут в киевских пабах Bestia Pub и Andersen Brand Pub.
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А футболіст повинен грати у футбол. Якось так.
Хочеш виокремитися - створи благодійний фонд та скажи що всі 100% від продажу підуть на допомогу переселенцам. Я так людина собі живе в світі де все ок і його не кумарять ТЦКни
Футболіст і продає пиво.
Де логіка.
Я зрозумів би якщо це була б вода, але пиво це треш.
Он Довбик моншинську рекламував.